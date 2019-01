Gara a quattro per l'aggiudicazione del servzio 118 di Adria e Trecenta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀROVIGO La prima chiamata per il 118 aveva avuto una sola risposta. Ma al secondo appello hanno risposto in quattro. Si tratta delle procedure per l'esternalizzazione del servizio di medicalizzazione del 118 degli ospedali di Trecenta e di Adria. La centrale operativa del Suem, all'ospedale di Rovigo, garantisce tutti gli interventi sanitari sul territorio polesano in risposta alle chiamate al 118. Delle quattro auto mediche attive in Polesine, quindi, due verranno affidate a un soggetto terzo rispetto all'Ulss. La prima procedura di...