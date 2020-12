Tutto come previsto dopo il terremoto di fine estate quando il patto tra Confindustria Venezia Rovigo e Confartigianato provinciale si è sciolto facendo saltare la prossima presidenza della Camera di Commercio di Venezia Rovigo che, per la prima volta dopo 15 anni di ininterrotto governo di Confcommercio, sarebbe dovuta andare a Roberto Bottan, presidente della Cgia artigiana di Mestre. La Regione ha pubblicato il decreto di nomina dei componenti del nuovo Consiglio della Camera di commercio. Nella lista c'è anche Massimo Zanon, rappresentante del settore Turismo (cui spettano 2 seggi) per Confcommercio Venezia assieme a Elio Dazzo, che il 10 dicembre diventerà il nuovo presidente al posto di Giuseppe Fedalto che è stato al vertice negli ultimi dodici anni dopo un triennio affidato a Massimo Albonetti sempre di Confcommercio. Zanon verrà eletto in base al nuovo accordo tra Confindustria e Confcommercio. Zaia ha nominato Andrea Colla per l'Agricoltura (1 seggio), Roberto Bottan, Antonella Boldrin e Renato Fabbro per l'Artigianato (3 seggi), Gian Michele Gambato, Michela Coletto, Silvia Bolla e Giovanni Salmistrari per l'Industria. C'era un'incompatibilità per Gambato che è anche amministratore unico di Sistemi Territoriali (la società controllata dalla Regione che opera nel trasporto ferroviario e nelle infrastrutture idroviarie), ma Gambato (foto) ha scelto la Camera di Commercio e si è dimesso dalla partecipata, e in ogni caso da quando diventerà componente del Consiglio camerale non dovrà più svolgere alcuna attività per Sistemi Territoriali.

