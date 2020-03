LA PROPOSTA

ROVIGO «Venga ripristinata subito una nuova edicola in città». Il consigliere comunale Monica Gambardella, ex candidata sindaco del centrodestra, chiede al Comune la procedura di ripristino dell'edicola che, con l'abbattimento del chiosco di piazza Merlin, non potrà essere più riaperta.

EDICOLE CHIUSE

L'attività in questione, in verità, è ormai chiusa da qualche anno e non è stata mai più riaperta. Ora, però, con lo smantellamento definitivo del chiosco, non si potrà più sperare in una nuova apertura. «Alla notizia dell'avvio a breve della demolizione del chiosco di piazza Merlin, chiedo al Comune che sia avviata la parallela procedura di ripristino di un'edicola spiega Gambardella - La diffusione corretta e ufficiale delle informazioni non passa solo dal web, anzi. In un periodo in cui bisogna difendersi dalle fake news, il servizio di prossimità reso dalle edicole, con i vari prodotti offerti e da proporre, è un valore aggiunto per la comunità tutta. Un canale di informazione e di cultura». E conclude: «Troppe edicole sono state chiuse recentemente, per vari motivi, in centro storico. Il Comune deve dunque subito intervenire con provvedimenti che ne incentivino le riaperture». L'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto ha infatti annunciato, nei giorni scorsi, che entro due settimane il chiosco dell'ex gelateria e dell'ex edicola verrà definitivamente abbattuto. Il Comune, lo scorso anno, ha infatti deciso di non rinnovare l'autorizzazione a occupare il suolo pubblico al gestore dell'ex gelateria La Fontana che da 20 anni gestiva la struttura di sua proprietà, ma collocata nel cuore della piazzetta comunale. L'area in questione verrà dunque liberata entro primavera e, per il momento, il piazzale rimarrà libero, ma vietato alle auto in sosta.

