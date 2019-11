Gambardella sprona verso il green: «Bisogna piantare nuovi alberi in città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEROVIGO Monica Gambardella chiede che l'Amministrazione Gaffeo non perda l'opportunità offerta dalla Regione per la piantumazione di nuovi alberi. Come l'anno scorso è riuscito il sindaco di San Bellino Aldo D'Achille a piantare le bellezza di 1.200 alberi nel piccolo comune polesano, anche Rovigo quest'anno dovrebbe riuscire a fare altrettanto.FONDO REGIONALI«La Giunta regionale martedì scorso ha approvato una delibera, proposta dall'assessore all'Agricoltura Pan, a beneficio dei progetti pilota di riforestazione e riqualificazione...