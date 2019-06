Gambardella rimprovera i 391 elettori: «Siete ignavi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCONFITTAROVIGO L'ex candidata sindaco del centrodestra apostrofa come ignavi i 391 elettori che non l'hanno votata al ballottaggio. Monica Gambardella ha deciso di affidare a una lettera di ringraziamento diffusa sul web il suo giudizio all'indomani della sconfitta subì dal rivale del centrosinistra Edoardo Gaffeo. Un messaggio personale rivolto agli elettori, nel quale mette a nudo le sue emozioni, ringrazia chi le è stato accanto e l'ha votata immaginando in me il primo sindaco-donna di Rovigo, ma che alla fine conclude con un attacco...