LAVORI PUBBLICI

ROVIGO «Non basta più chiudere le buche e tracciare linee: i marciapiedi sul lato della scuola media Bonifacio sono da rifare e il manto stradale è stato massacrato dai vari lavori sui sottoservizi». Il consigliere comunale di minoranza Monica Gambardella punta il dito contro i lavori di sistemazione avviati dal Comune nell'area della Commenda. «Con l'inizio dell'anno scolastico sarà più difficile aprire cantieri - spiega Gambardella - La situazione con le piogge può solo peggiorare. E pensare che il Comune sta programmando una interessante manifestazione di Street Art che dovrebbe realizzarsi a breve proprio in quella zona, con l'ambizione di richiamare artisti internazionali e coinvolgendo istituti superiori locali». «Quindi mi rivolgo ora anche all'Assessore Cattozzo continua Gambardella -, promotrice del progetto di Street Art: sarebbe offerta una bella vetrina per la città?».

MANUTENZIONE

Il Comune ha programmato una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità e sui marciapiedi in prossimità delle scuole della Commenda, tra via della Costituzione e via De Gasperi, pericolosa a piedi e su due ruote. Favaretto ha specificato che «per via De Gasperi e viale della Costituzione si provvederà a una manutenzione ordinaria con la chiusura delle buche su strada e marciapiedi nonché il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale con individuazione dei percorsi ciclabili prima dell'inizio del nuovo anno scolastico». Secondo però LA Gambardella tali interventi non sono sufficienti a mettere in sicurezza le dissestate strade del quartiere, che ormai necessitano di essere completamente rifatte». Gli interventi più incisivi sulle strade della Commenda potranno però essere effettuati una volta che il Comune otterrà la disponibilità del finanziamento del bando destinato alle Periferie degradate che prevede anche la completa riqualificazione dell'ex ospedale Maddalena. Il via libera da Roma è infatti arrivato nei giorni scorsi ed entro circa 40 mesi i lavori di riqualificazione del quartiere dovranno essere portati a termine. Oltre infatti al restauro dell'antico edificio oggi abbandonato al degrado, il progetto prevede il rifacimento, a partire dai sottoservizi, di molte strade della Commenda. Nel frattempo, buche e marciapiedi dissestati non mancano anche in centro, in particolare vicino alle scuole: nella zona di via Sichirollo, come segnalano i cittadini, la strada è da tempo un vero e proprio percorso a ostacoli a causa del cattivo stato dell'asfalto e del marciapiede.

