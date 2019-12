Gambardella: «In zona stazione sistemare viabilità e sicurezza»

SERVIZI

ROVIGO Più attenzioni per la zona stazione significa dare ai pendolari rodigini la percezione che le istituzioni ci sono. A chiedere interventi di sorveglianza e lavori di sistemazione è l'ex candidato sindaco Monica Gambardella.

«Chiedo all'amministrazione comunale che l'area intorno alla stazione sia oggetto di maggiori attenzioni. Un'area importante per destinazione d'uso e numero di utenti», scrive in una nota. Per i pedoni, sottolinea, servono costante manutenzione dei marciapiedi e la pulizia della scalinata di accesso al parcheggio, sempre coperta di foglie e scivolosa.

«Ci sono state purtroppo cadute rovinose» testimonia Gambardella in proposito.

VIABILITÀ

Anche per quello che riguarda la circolazione stradale, nel passaggio tra l'amministrazione Bergamin e la giunta Gaffeo, sono rimaste in sospeso delle questioni che ora, chiede la consigliere comunale, devono trovare soluzione. «Per quanto riguarda la viabilità - continua Gambardella - si chiede che il cordolo posto a protezione della pista ciclabile sia trattato in modo da aumentarne la visibilità. Vernice colorata o catarifrangenti, per esempio. Per la sicurezza in generale degli utenti servono aumentare il presidio e la sorveglianza. Sembrano piccoli interventi, ma nel l'insieme darebbero quel segnale di miglioramento che la città chiede».

Infine incalza anche sulla questione dello spostamento della stazione delle corriere. «Si chiedono, infine, informazioni sugli esiti della sperimentazione delle manovre per le corriere, auspicando una rapida soluzione per la stazione».

