Gambardella: «In città ci sono troppe zone al buio»

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

ROVIGO Le giornate stanno già tornando ad allungarsi, ma siamo comunque nel periodo di minor luce naturale dell'anno, in cui è maggiore il ricorso all'illuminazione pubblica. Che, non sempre, sembra scattare al momento giusto. A segnalare l'incongruenza fra gli orari di accensione dei lampioni e il calare delle tenebre è il consigliere comunale di opposizione Monica Gambardella, dell'omonima lista, che qualche giorno fa ha presentato un'apposita sollecitazione all'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto, chiedendo informazioni «sul funzionamento dell'illuminazione pubblica nelle varie zone del comune, in quanto gli spostamenti si svolgono in vari punti anche centrali al buio, con pericolo evidente. Particolare riferimento alle arterie principali e in prossimità degli attraversamenti pedonali. Non si trova coerenza con gli orari di illuminazione naturale, senza contare le condizioni meteorologiche». Il mese scorso non è stato infatti infrequente che anche in pieno centro, con il sole già calato da un pezzo, strade e piazze restassero al buio a lungo in attesa che si accendessero i lampioni. «La gente si lamenta, ha paura sottolinea la Gambardella - i ragazzi si spostano al buio. A volte basta tanto poco».

DISAGIO

Nel suo appunto, inserisce anche gli orari di alba e tramonto che, come è noto, variano di giorno in giorno, quasi a suggerire una migliore taratura degli orari di accensione della pubblica illuminazione. Una questione sulla quale era intervenuto, ormai un'era fa, anche l'allora consigliere comunale leghista Fabio Benetti, che nell'aprile 2017 aveva lanciato strali senza guardare in faccia nessuno: «Torno a casa da lavoro, e non passa volta che non mi capiti di percorrere una via al buio; ogni tanto è la stessa, talvolta cambia; ebbene sì signori, perché dovete sapere che la nostra cara e amata città, è tanto bella quanto assurda: abbiamo le luci accese di giorno, non le spegniamo al momento del risparmio energetico, e come è giusto, le teniamo spente di notte! L'illuminazione pubblica di Rovigo è un problema ereditato dalla Giunta precedente, voluta da certi assessori per motivi ancora non noti».

PIAZZALE DI VITTORIO

Sempre in tema luce, la consigliera Gambardella pone un'ulteriore questione e chiede «inoltre, sia previsto il completamento della rete di illuminazione nel piazzale Di Vittorio. Utenti, soprattutto donne, segnalano disagio rispetto all'utilizzo del parcheggio Multipiano a causa della oscurità della zona». Una sottolineatura lanciata ben prima dell'episodio, sul quale i carabinieri stanno ancora cercando di fare piena luce, è proprio il caso di dirlo, della rapina che sarebbe stata messa a segno ai danni di una coppia di giovani che avevano parcheggiato al Multipiano, schiaffeggiati, minacciati e derubati di poche decine di euro e del cellulare, nella notte fra sabato e domenica. Proprio col favore delle tenebre. Nell'onda di sdegno provocata sui social dalla notizia, c'è anche ci si è soffermato proprio sulla scarsa illuminazione dell'area. «Il parcheggio esterno al Multipiano è oscuro è la sottolineatura in uno dei tanto commenti - Se fosse più illuminato, visto che è a pagamento, sarebbe meno pericoloso». «Dei lampioni e telecamere in un parcheggio così, non farebbe schifo eh», rilancia una ragazza»

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA