LE PROPOSTE

ROVIGO Cittadella della giustizia, l'opposizione propone al sindaco di valutare l'ex questura, anche per il prossimo svuotamento della sede della Finanza, a un passo dall'essere lasciata e abbandonata come tutti gli altri edifici storici della zona che affaccia su via Badaloni. Parola di Monica Gambardella, consigliere comunale ed ex candidato sindaco che, comprendendo le difficoltà di trovare una soluzione, in considerazione anche del fatto che il carcere minorile è già in avviata fase progettuale, sostiene (fin dalla campagna elettorale) che la collocazione del tribunale debba essere centrale. «Rovigo è una città piccola, qui la prima periferia non può essere considerata centro. Auspico afferma Gambardella - che la zona nord di Rovigo benefici quanto prima del Bando Periferie per la riqualificazione dell'ex Maddalena per uffici comunali e servizi allo sport. Chiedo che per la Cittadella della Giustizia sia valutata l'area dell'ex Questura ed ex caserma dei pompieri, comprensiva di quella che diverrà ex sede della Finanza».

I VANTAGGI

Il complesso di edifici è centrale, ma vicino al multipiano e quindi agevole per chi proviene da fuori città, dispone di più accessi, è adiacente a un'area comunale in vicolo Santa Barbara trasformabile facilmente in parcheggio e soprattutto è già di proprietà pubblica, al contrario dell'ex Maddalena, sottolinea la Gambardella. Riferendosi all'ex Questura e all'area che ormai è sempre più vuota, essendo stato trasferito anche il liceo Celio, Gambardella spiega che «si tratta di un'area che richiede attenzione per il decoro della città, un motivo in più per ridarle vita. La superficie non è trascurabile». Infine, la consigliere comunale propone un concorso di idee «con il coinvolgimento dei professionisti locali, in collaborazione con gli uffici comunali, un confronto con i rappresentanti del Ministero per trovare le soluzioni tecniche ed economiche rapidamente».

