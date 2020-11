ADRIA

Finché il destino non ci separi, il film diretto e prodotto dalla regista adriese Anita Gallimberti, approda in televisione. Domenica alle 22.30 la pellicola sarà trasmessa dall'emittente televisiva Prima Free, su Canale 116. L'opera narra le vicissitudini di sei donne che si incontrano dopo dieci anni e si raccontano un evento che ha segnato la loro vita, trattando temi quali la violenza di genere, le dipendenze, l'omofobia, la disabilità e le malattie. La nascita di Stella le farà riunire per augurare alla piccola una vita gioiosa e senza pregiudizi.

Il film, in cui la femminilità è declinata in diverse esperienze e percorsi di vita, e legata da un eterno destino, è prodotto dall'associazione culturale Batticuore - Delta Production. Sette sono stati invece i mesi di lavoro.

Girato tra Adria, Porto Tolle, Loreo, Chioggia e Ceneselli, l'opera ha visto alternarsi ben 85 interpreti. Protagoniste principali della storia Lorella Guarnieri, Silvia Mesin, Barbara Banin, Chiara Sproccati, Alessandra Beltramini e Alice Violato. La sceneggiatura, la regia e le riprese sono di Gallimberti. Le riprese aeree invece sono state affidate ad Enrico Dessi. Il montaggio è stato curato da Francesco Pedrocco e la colonna sonora è opera di Marco Ferrarese.

G. Fra

