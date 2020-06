COMMERCIO IN CENTRO

ROVIGO Sarà un maxi-restauro quello che la giunta del sindaco Edoardo Gaffeo realizzerà in piazzetta Annonaria, fulcro del commercio del centro, da anni in attesa di un intervento di riqualificazione. «A ottobre ha annunciato ieri il sindaco contiamo di partire con il progetto di restauro della storica piazzetta Annonaria e della vicina piazza Merlin, con la revisione della viabilità nell'intera area. Sarà un'importante riqualificazione di quel luogo storico che realizzeremo grazie a una cifra che va dai 4 ai 5 milioni di euro del fondo Baldetti, soldi che finalmente torneranno a disposizione della città». L'intervento, ha spiegato ieri il primo cittadino, riguarderà la sistemazione dei box e dell'ex pub Macallan's, da tempo in attesa di un restauro. «Abbiamo inoltre in programma di realizzare una copertura della piazzetta - ha annunciato il sindaco - L'idea è quello di affidare il progetto a un concorso di idee di giovani architetti della città». L'area, dove nel Settecento si trovava il convento della chiesa di San Domenico di cui ancora oggi la piazza ripropone la pianta originaria del chiostro, tornerebbe dunque a essere un mercato coperto, come quello presente a Bologna, fulcro non solo dell'economia del centro storico, ma anche di eventi e manifestazioni culturali. L'idea della copertura dell'Annonaria era stata lanciata, durante la scorsa campagna elettorale, anche dall'ex candidata del centrodestra Monica Gambardella. Quest'ultima, oltre a una copertura in vetro della piazza, aveva anche proposto la riqualificazione della vicina piazza Merlin attraverso la costruzione di un nuovo chiosco-gelateria, meno però impattante di quello attuale, in via di smontaggio. O, in alternativa, un'edicola.

NUOVO PLATEATICO

Nei mesi scorsi, prima dell'emergenza Covid, alcuni privati avevano presentato al sindaco un progetto per la realizzazione di un plateatico a servizio dei bar adiacenti sullo spazio lasciato libero dall'ex chiosco, il cui abbattimento è iniziato proprio in questi giorni. Ma ieri Gaffeo ha fatto sapere che per l'area dell'ex gelateria ha in mente un progetto ben più ambizioso. «Mi piacerebbe che l'area di piazza Merlin ha spiegato il sindaco fosse sede di installazioni di arte contemporanea. Un punto di attrazione anche per chi viene in visita alla città e un modo per valorizzare questo bellissimo angolo di Rovigo». Nel frattempo però, il timore dei commercianti e dei residenti del centro è che lo spazio lasciato libero dall'ex chiosco diventi un parcheggio selvaggio, come già accade intorno al giardino della fontana, occupato quotidianamente dalle auto in sosta.

CORSO A DOPPIO SENSO

Rimane nel cassetto, invece, almeno per l'estate, l'idea di ridurre il traffico sul Corso attraverso l'istituzione del senso unico di marcia e la realizzazione di una pista ciclo-pedonale. «L'ampliamento dei plateatici richiesto dagli esercizi pubblici del centro ha spiegato ieri Gaffeo non ha fatto emergere la necessità di ridurre o chiudere il traffico in Corso del Popolo. Per il momento dunque la viabilità non subirà variazioni». Sempre grazie alla risoluzione dell'intricata vicenda giudiziaria legata alla Baldetti, avviata il mese scorso dall'Amministrazione, e dalla conseguente liberazione di alcuni milioni di euro dal fondo precedentemente accantonato dal Comune per la soluzione del contenzioso, il sindaco ha anche annunciato la realizzazione della ciclabile di Grignano che finalmente permetterà ai cittadini di raggiungere il capoluogo in bici.

CICLABILE A GRIGNANO

«È una promessa che ho fatto in campagna elettorale quella della ciclabile di Grignano - ha ricordato ieri il sindaco -, appena si libereranno le risorse partiremo subito con i lavori».

Roberta Merlin

