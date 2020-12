IL PROBLEMA

ROVIGO Il sindaco è molto preoccupato per il dilagare del virus tra le case di riposo. A intimorire Edoardo Gaffeo non è il flusso di gente in centro storico, che ritiene essere inferiore rispetto a quanto immortalato lo scorso weekend in altri capoluoghi, ma i numeri del contagio nelle Rsa e la necessità di intervenire sull'occupazione.

Il primo cittadino rodigino interviene a margine della riunione in videoconferenza con i colleghi dei capoluoghi veneti e il presidente Luca Zaia. Un incontro voluto da quest'ultimo che si è detto preoccupato per le immagini dello struscio in centro a Padova e a Vicenza, servito a capire come affrontare il problema. Se la soluzione giusta è quella di transennare le vie del centro come ha scelto di fare il sindaco di Treviso, Mario Conte, oppure di aumentare lo zelo durante i controlli delle forze dell'ordine, lo si saprà solo nella giornata di oggi, visto che Zaia ha promesso che arriverà una nuova ordinanza.

LA DISCUSSIONE

«Abbiamo fatto un giro di tavolo - spiega Gaffeo - sicuramente per prendere decisioni a livello regionale. Diciamo che in questo momento c'è una situazione da tenere monitorata. Non siamo come Treviso, dove è emerso che il flusso è stato di 40mila persone nel fine settimana. Da noi non c'era questo fiume di gente. Vedremo il contenuto dell'ordinanza, Zaia ha anticipato nulla. Ho specificato la situazione, qualcuno è più preoccupato, qualcuno un po' meno. Sono contesti differenti tra loro. Tutto sommato, non posso dire che da noi ci fosse un'esagerazione di gente».

IL TIMORE

Il sindaco, piuttosto, ha rivelato di essere «molto preoccupato per le case di riposo. Questa situazione va monitorata in maniera spasmodica. Ne ho parlato durante l'incontro, perché quello che succede a Lendinara è molto delicato. C'è inoltre un problema collegato al personale, agli operatori sociosanitari, agli infermieri. Lì bisogna che ci sia un'estrema attenzione».

In Polesine ci sono attualmente 189 ospiti delle strutture residenziali assistenziali positivi al coronavirus, 80 gli operatori contagiati. Ben 101 sono solo a Lendinara, la Rsa più colpita in assoluto in tutta la pandemia: sono ben distanti i focolai della prima ondata che ora appaiono ben meno rilevanti.

Alberto Lucchin

