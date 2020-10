SICUREZZA

ROVIGO Strade e quartieri resteranno aperti, se i rodigini rispetteranno le regole. Il sindaco Edoardo Gaffeo torna a parlare delle possibili restrizioni previste dall'ultimo decreto. «Mi assumo le responsabilità che il ruolo impone - spiega il sindaco - al momento non c'è necessità di chiusura di piazze o vie. È evidente che la questione dovrà essere affrontata in stretta collaborazione con gli altri soggetti istituzionali. Situazioni di questo genere dovranno essere preliminarmente discusse al tavolo di coordinamento del Comitato ordine e sicurezza pubblica. Qualora dovesse verificarsi la necessità, qualsiasi tipo di iniziativa non potrà fare a meno di un intervento fattivo delle forze dell'ordine. Per garantire la chiusura e al tempo stesso la fruibilità di questi luoghi ai clienti dei locali aperti e ai residenti, è necessario uno sforzo di natura organizzativa e capacità di controllo rilevante, che deve essere in collaborazione con le forze dell'ordine».

SENSO DI RESPONSABILITÀ

Gaffeo rimarca che «a oggi non è necessario adottare chiusure, ma siamo in una fase delicata, tutti dobbiamo essere molto responsabili: raccomando l'uso delle mascherine, il distanziamento evitando assembramenti e l'igiene delle mani. Dobbiamo continuare a usare comportamenti corretti per cercare di far fronte a questa emergenza sanitaria, evitando ulteriori restrizioni».

Ieri mattina in centro si è svolto il primo mercato dopo le ultime strette da Roma. La paura dei commercianti e degli ambulanti, lunedì, era che le nuove restrizioni e il clima di paura innescato dall'ultimo Dpcm, svuotasse il Corso. Non è stato così. In tanti, complice la giornata di sole, sono andati a fare acquisti o solo quattro passi in città. Non solo giovani, ma anchei anziani, muniti di mascherina e in certi casi guanti usa e getta, sono arrivati nel capoluogo.

TRA LE BANCARELLE

«Dobbiamo andare avanti, indossare la mascherina e uscire comunque di casa - le parole di un'anziana intenta a fare acquisti - penso anche a questi poveri ambulanti, sono riamasti fermi per mesi, come fanno ad andare avanti se vietano anche il mercato? Non lo prendiamo per strada il virus, è più pericoloso abbracciare un parente asintomatico senza mascherina». «Temiamo nuove chiusure - spiega un ambulante - siamo già in ginocchio con la cancellazione delle fiere, se arriva lo stop anche ai mercati non riusciremo più a riprenderci da un anno senza incassi». «La maggior parte degli infetti sono asintomatici - commenta una cliente - ma questo virus è una brutta bestia. Non si sa mai. Meglio evitare di prenderlo».

Nonostante ol flusso di persone ieri in centro, gli affari anche tra le bancarelle come per i negozi, risultano più magri per l'abbigliamento e le calzature a causa del lavoro da casa e della scelta di uscire meno alla sera. Lunghe file, invece, davanti ai banchi del pesce e della frutta e verdura. Fare scorta di cibo sembra essere un effetto del clima innescato dall'emergenza. Anche i locali del centro hanno beneficiato del flusso della giornata di mercato. Per qualche ora la città sembrava quella di un normale martedì, con i tavolini dei bar pieni, qualche festa di laurea, sorrisi e parole distanziate da metri e mascherine. A vigilare sul rispetto delle regole, la polizia locale. Ai varchi del mercato non c'era un controllo del flusso, la gestione del distanziamento era lasciata al buon senso dei frequentatori.

R.Mer.

