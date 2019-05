Gaffeo rinnova l'invito a Gambardella «Venga a parlare dei temi del lavoro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Saltato il confronto tra il candidato del centrosinistra Edoardo Gaffeo e la sfidante del centrodestra Monica Gambardella, il professore ha deciso di mantenere confermata la prenotazione della sala della Gran Guardia per la sera del 23 maggio per parlare di politiche sul lavoro. «Mi dispiace che Monica Gambardella, ereditiera della situazione di questi anni disastrosi lasciati a Rovigo dal suo predecessore Bergamin, abbia rifiutato di partecipare sottraendosi a un confronto sereno sui temi delle politiche per creare lavoro - ha spiegato...