Gaffeo punta sui locali pubblici per dare sicurezza alle zone morte

CITTÀ SICURAROVIGO La sicurezza del capoluogo può passare anche per i tradizionali luoghi d'incontro, come bar e ristoranti. Lo pensa il sindaco Edoardo Gaffeo, che con il suo progetto di Sicurezza urbana integrata vuole rivitalizzate le zone morte della città per contrastare il crimine.La squadra di governo cittadino di Gaffeo ha tra le sue figure chiave quella di Dina Merlo, l'assessore cui il primo cittadino ha dato lo specifico compito della sicurezza in città. La differenza rispetto al passato sta proprio nell'approccio, rispetto al...