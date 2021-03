PROFILASSI

ROVIGO Avanti tutta con la vaccinazione degli anziani. Il sindaco Edoardo Gaffeo spiega che la profilassi per i rodigini over 80 sta procedendo senza interruzioni, «ma è evidente - spiega - che per gli insegnanti bisogna attendere la riprogrammazione dell'Ulss». Una riprogrammazione che ovviamente dovrà avvenire non appena si sarà fatta chiarezza sulle dosi AstraZeneca, ferme nei frigoriferi e inutilizzabili sino al pronunciamento previsto oggi da parte dell'Ema. Un'Ulss, inoltre, che dopo il cambio della guardia tra l'ex Antonio Compostella e Patrizia Simionato, sembra abbia ancora difficoltà a innestare il giusto rapporto con i sindaci. Dopo la riunione di martedì con il direttore generale, infatti, alcuni sindaci non hanno nascosto a microfoni spenti che si aspettavano risposte più concrete da parte dell'Azienda sanitaria: speravano di poter fornire maggior informazioni ai propri cittadini che chiedono quando sarà il loro turno per la vaccinazione. Gaffeo ammette che «i sindaci hanno fatto presente la necessità di una collaborazione continua con l'Ulss. Ci siamo messi tutti a disposizione affinché il piano vaccinale funzioni il più rapidamente possibile. Siamo convinti che la collaborazione con Compostella vista durante l'ultimo anno verrà attuata anche con Simionato. La riprogrammazione della vaccinazione non è colpa di alcuno, è decisamente complicato».

MACCHINA A DUE VELOCITÀ

Se per le categorie cui è stato riservato il trattamento con AstraZeneca è in stallo, per le fasce deboli la macchina vaccinale sta viaggiando a pieno ritmo. «Al Censer (il punto selezionato come centro vaccinale a Rovigo, ndr) tutto sta andando come previsto, perché in questo momento stanno vaccinando gli over 80 - prosegue il sindaco del capoluogo - per queste persone al momento non c'è alcun problema. Sono 2.640 le persone che raggiungiamo con inviti consegnati dai volontari, cui vanno aggiunti una ottantina di persone che saranno vaccinate a domicilio. Si tratta di persone nate tra il 1913 e il 1925, quelle più anziane della città. Il siero inoculato è di fatto solo Pfizer». Ad attendere sono «gli insegnanti, dove è evidente che la cosa è bloccata. Non appena l'Ulss ci dirà come riprogrammare il piano, ripartiranno le prenotazioni».

La situazione dei contagi comunque è grave e il primo cittadino rodigino spiega che «andare avanti spediti e tenere i denti stretti» perché i numeri sono tornati alti. «Sono numeri che devono farci riflettere. È importante accelerare sulla campagna vaccinale, stiamo predisponendo su Facebook le informazioni che a breve pubblicherà anche l'Ulss. Attendiamo i nuovi vaccini Johnson&Johnson, ma dipenderà dagli approvvigionamenti».

TESORO VOLONTARIATO

Un ruolo fondamentale ce l'hanno i volontari. Gaffeo, sin dalla prima ondata, mai ha lesinato i complimenti nei confronti delle associazioni che stanno fornendo un sostegno nelle attività dell'Ulss e del Comune, rivolgendo parole di profondo ringraziamento per coloro i quali, anche in zona rossa, continuano a girare per la città, chi per trasportare gli anziani, chi per consegnare le buste contenti l'invito a ricevere un siero, per alcuni quasi un salvavita. «A loro va un ringraziamento davvero a cuore aperto, senza di loro sarebbe stato impossibile gestire la pandemia, sono una ricchezza assoluta che va conservata ed è necessario essere consapevoli che le attività di volontariato devono prevedere almeno un rimborso spese. Stiamo lavorando per costruire i meccanismi di bilancio per riconoscere l'impegno alle associazion».

Alberto Lucchin

