SOCIALE

ROVIGO «Abbiamo i nominativi e gli indirizzi delle 80 persone di Rovigo che si trovano in quarantena domiciliare. Ogni giorno li chiamiamo per chiedere loro se hanno bisogno della spesa o di qualche altro aiuto». Il sindaco Edoardo Gaffeo e l'assessore al Sociale Mirella Zambello nei giorni scorsi hanno attivato una vera e propria rete di assistenza intorno ai rodigini che si trovano, in via precauzionale, chiusi nelle proprie abitazioni nell'incertezza di essersi ammalati di coronavirus. «Si tratta di persone che sono transitate nella zona di Vo' o che hanno comunque frequentato qualche infetto ha spiegato il sindaco - tutti non hanno sintomi, ma per loro è scattato, come da protocollo, l'isolamento domiciliare, la cosiddetta quarantena ridotta però a due settimane, come previsto dalle indicazioni del ministero della Salute. L'Ulss 5 si sta occupando della parte sanitaria, dunque chiama queste persone due volte al giorno per un controllo della temperatura corporea. Noi abbiamo deciso di offrire un'assistenza domiciliare nel caso di necessità quotidiane come fare la spesa, recarsi in farmacia o altre commissioni urgenti».

AIUTI NON NECESSARI

Per il momento nessuno di loro «ci ha chiesto un aiuto - ha aggiunto il primo cittadino - ma siamo comunque disponibili a offrirlo, in particolare se nei prossimi giorni aumentassero il numero di anziani sottoposti a quarantena domiciliare».

Per il momento, infatti, la maggior parte dei polesani che si trovano a casa in quarantena precauzionale sono giovani o persone di mezza età che hanno incontrato potenziali contagiati in circostanze di lavoro, o contatti di quest'ultimi. Gli anziani, la cui attenzione dell'Azienda sanitaria è alta in merito a un possibile contagio di coronavirus, non sembrano ancora essere stati fortunatamente interessati dalla malattia. «In Polesine non ci sono focolai - ha ribadito ieri il numero uno dell'Ulss 5 Antonio Compostella - anche le quarantene e i tamponi che abbiamo effettuato sono tutti riconducibili alla zona rossa di Vo' o da chi ha fatto ritorno dalle cosiddette aree a rischio, come appunto la Cina da dove è partita l'epidemia».

MUNICIPIO CHIUSO

Per un'altra settimana anche le porte del Comune rimarranno chiuse al pubblico come indica il decreto ministeriale. Vietato l'accesso ai non autorizzati il cartello affisso davanti alle due entrate principali di palazzo Nodari, una limitazione utile, spiega il sindaco, anche per la sicurezza di chi continua a lavorare all'interno degli uffici del Comune. «Ci stiamo organizzando per il telelavoro dei dipendenti comunali - ha annunciato Gaffeo - per il momento, però, non è disponibile. Anche questo è un obiettivo di questa giunta per i prossimi mesi. È necessario rispettare le indicazioni del ministero, senza panico, facendo però comunque attenzione. Anche se capisco le difficoltà che stanno attraversando gli esercenti della città in merito alle nuove disposizioni che obbligano a servire i clienti ai tavoli, rispettando un metro di distanza».

Stop in città a tutti eventi in programma fino all'8 marzo. «C'è stata un'apertura per i musei e le biblioteche - ha concluso il sindaco -, cerchiamo di rispettare le regole sperando di tornare presto alla normalità».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA