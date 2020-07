(F.Cam.) Restano fermi a due i casi di positività conclamati fra i residenti in Polesine, un numero residuale a fronte dell'ennesima giornata senza riscontri di positività, come accaduto consecutivamente negli ultimi 14 giorni e prima del caso della 70enne bassopolesana trovata positiva al momento del ricovero ospedaliero per un'altra causa. Nelle ultime quattro settimane c'è stato un solo caso. Non solo, ma scherzi dei numeri, il caso precedente era emerso l'8 giugno, interrompendo un'altra serie di due settimane senza alcun riscontro che durava dal 25 maggio, fra l'altro con un contagio di importazione, perché scoperto in una 23enne, bassopolesana, che era in isolamento domiciliare dopo essere rientrata da un soggiorno all'estero e che, al termine della quarantena obbligatoria, ha eseguito il tampone di controllo ed è risultata positiva. Se i numeri di attuali positivi, e di contagiati e guariti totali restano fermi, rispettivamente a 2.451 e 413, diminuisce, ed è significativo alla luce delle vicende regionali che hanno visto Adria tirata in ballo nella girandola di possibili ricostruzioni di contatti del paziente di Pojana Maggiore, il numero delle persone poste in isolamento domiciliare è di 24. I tamponi totali sono 47.737 e le persone sottoposte 22.417.

