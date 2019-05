Gaffeo lancia la sfida al centrodestra: «Regia unica per creare nuovo lavoro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROVOCAZIONEROVIGO «Molti anziani e pochi giovani, gli under 35 in particolare scappano dal Polesine, la provincia più anziana d'Italia. Questo è il primo vero problema. Non siamo attrattivi come capoluogo e a questo fuggi fuggi hanno contribuito anche le precedenti Amministrazioni di centrodestra con la mancanza di una strategia politica. Se continuiamo così Rovigo si desertificherà. Dobbiamo invertire la tendenza e chiedo come il centrodestra possa proporre soluzioni, visto che in questi anni sono state le loro scelte ad aggravare la...