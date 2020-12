COMUNE

ROVIGO «Non ci sono motivi per fare alcun cambiamento in giunta». Con una frase breve e piccata, il sindaco Edoardo Gaffeo risponde alla richiesta di una parte del Partito democratico di intervenire sulla composizione della compagine di governo cittadino. Una frase, pubblicata nella tarda mattinata di ieri sulla pagina Facebook Edoardo Gaffeo sindaco gestita non da lui direttamente, alla quale lo stesso primo cittadino ha scelto di non accompagnare alcun ulteriore commento: «Non c'è nulla da aggiungere», risponde alle domande.

PARTITO DIVISO

I Dem ora sono spaccati in due fazioni, i lealisti duri e puri di Graziano Azzalin e l'altra parte del partito. Venerdì scorso il Pd si è riunito con il comitato comunale, mettendo nella stessa stanza le due differenti anime del gruppo consiliare che compongono la maggioranza a sostegno di Gaffeo, e ne è scaturito un documento votato con il solo voto contrario di Azzalin (ma del gruppo consiliare tre erano assenti e due se ne sono andati), nel quale si dichiara sostegno totale al sindaco, ma con una pregiudiziale: fuori dalla giunta Erika Alberghini e Mirella Zambello. I due assessori allo Sport e al Welfare sarebbero colpevoli di sostenuto nelle scorse settimane la linea di Azzalin oggi consigliere comunale, ex consigliere regionale ed ex capogruppo, a difesa del collega di banco Giovanni Salvaggio, al quale il partito chiede di lasciare l'aula di Palazzo Nodari dopo avere ricevuto in primavera l'incarico di presidente del collegio dei revisori dei conti di Ascopiave.

ALLEATI CRITICI

A sostegno di Gaffeo si schiera anche Articolo Uno. Il suo segretario provinciale Sandro Quadrelli sottolinea che «siamo nel pieno della pandemia, le polemiche sui nomi degli assessori sono un lusso che non possiamo permetterci. Polemiche stucchevoli che i cittadini di sicuro non comprendono e non hanno voglia di seguire. E anche sul programma la giunta sta amministrando bene, i cittadini lo vedono. Dopo dieci anni di incompetenza, finalmente abbiamo un governo del territorio e la cittadinanza lo sta riconoscendo». Per cui «questa giunta non si tocca».

Quadrelli, infine, puntualizza che «questa coalizione di centrosinistra è composta da diverse anime. È nata mettendo insieme partiti e movimenti civici e i nomi degli assessori sono stati presentati due giorni prima del ballottaggio, un anno e mezzo fa. Coalizione e nomi sono stati votati e scelti dai cittadini».

Gaffeo, in una intervista esclusiva rilasciata al Gazzettino l'8 giugno 2019, rivelò in anteprima la composizione della giunta, affermando con decisione che «la giunta la decido io, le scelte sono mie». Avvalorando così la tesi dei democratici, secondo la quale non ci sarebbe stata alcuna intesa sui nomi da inserire in squadra, mentre gli altri due schieramenti parrebbero essere soddisfatti dei propri assessori.

CAMBIO DI LINEA

Al di là della storia, Gaffeo adesso si ritrova inevitabilmente a dovere fare i conti con due fattori: chi guidava il partito all'epoca (Giuseppe Traniello Gradassi) ora non è più segretario, quindi è lecito pensare che alcune dinamiche interne siano cambiate con il successore, Angelo Zanellato. L'altro fatto è che la richiesta di un rimpasto giunge dallo stesso partito senza il quale non sarebbe diventato sindaco e che conta 11 consiglieri su 20. La cosa strana di tutto questo è che Gaffeo è il terzo sindaco che si ritrova a dovere fare i conti con il pallottoliere per mantenere a galla l'amministrazione comunale e accontentare tutti. Certo, il Pd gli ha giurato fedeltà, ma è difficile credere che stiano a guardare le proprie richieste cadere nel vuoto senza alcuna ritorsione.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA