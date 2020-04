IL RISPETTO DEI DIVIETI

ROVIGO «Siamo costretti a inasprire i controlli, ancora troppa gente esce di casa senza valido motivo».

IL SINDACO

Lo ha annunciato ieri il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo assieme allo stop, deciso dal Governo, all'allenamento degli atleti. Concessa, per il momento, solo la passeggiata non oltre i 200 metri dalla propria abitazione, oltre alle uscite per fare la spesa, recarsi al lavoro o dal medico.

POLIZIA LOCALE

«Solo i nostri vigili urbani ha spiegato il sindaco in questi giorni hanno multato 14 persone pizzicate in giro per la città senza una motivazione valida. Dispiace ricorrere alle sanzioni, ma la situazione è davvero ancora molto critica: la distanza interpersonale di un metro deve essere mantenuta ancora a lungo per scongiurare ulteriori contagi». Sono otto le pattuglie della Polizia municipale impegnate quotidianamente nei controlli accanto al resto delle forze dell'ordine. Durante il weekend scendono a quattro il sabato e due la domenica.

PRESENZA IN STRADA

I vigili non solo fermano le auto che si aggirano nel capoluogo per chiedere la motivazione dello spostamento, ma effettuano anche controlli a tappeto nelle aree verdi e nei quartieri della città per tenere sotto controllo eventuali passeggiate non autorizzate.

PISTE CICLABILI E PARCHI

Prolungata fino al 13 aprile anche l'ordinanza comunale che chiude parchi e piste ciclabili. Anche i mercati restano chiusi non essendo possibile controllare possibili assembramenti e le opportune distanze tra ambulanti e clienti. Gaffeo ha fatto sapere, inoltre, che il Comune, dopo il 13 aprile, non ha intenzione di allentare la presa sul fronte di parchi e passeggiate. «Non possiamo permetterci di fare slanci in avanti in merito a possibili aperture dopo il 13 aprile spiega il primo cittadino Sarebbero iniziative premature, ci insegnano in questi giorno esempi dalla Cina, potrebbero costarci davvero care. Le pandemie della storia si misurano infatti basandosi su due cicli completi. Ecco perché in questo momento è fondamentale rimanere a casa».

PROVINCIA FORTUNATA

«I dati che riguardano il Polesine ha aggiunto il sindaco sono parzialmente incoraggianti. La nostra provincia è stata infatti un po' meno colpita: non dobbiamo però abbassare la guardia. Ricordo che chi si trova in quarantena perché positivo al Covid-19 o sotto sorveglianza in quanto venuto a contatto con malati, ha l'obbligo per legge di non uscire di casa e restare in isolamento fino al via libera delle autorità».

CONSEGUENZE PENALI

«Chi non rispetta la legge - ha ricordato il sindaco di Rovigo Gaffeo - dovrà rispondere penalmente del suo comportamento, con gravi conseguenze. Dobbiamo avere dunque un approccio serio e rigoroso nei confronti delle disposizioni contenute nei vari decreti ed ordinanze».

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA