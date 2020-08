PALAZZO NODARI

ROVIGO Nessun pugno duro per i controlli della movida. Il sindaco Edoardo Gaffeo, commentando l'ordinanza del ministero della Salute che impone la chiusura delle sale da ballo, ha spiegato che «le forze di polizia stanno già lavorando e si stanno attivando per far rispettare scrupolosamente questa nuova ordinanza ministeriale». Non ci sarà alcun inasprimento dei controlli in città. Il primo cittadino mai ha nascosto la preoccupazione per la situazione, ma i contagi a Rovigo ora sono davvero parecchi. Alla fine dello scorso mese, quando il bollettino giornaliero dell'Ulss indicava su Rovigo zero casi positivi al Coronavirus, Gaffeo precisava che non ci sarebbe stata l'applicazione di nessuna linea dura, come è avvenuto a Padova con il collega Sergio Giordani. Circa due settimane dopo il parere rimane lo stesso, ma su 46 casi raggiunti in questo lasso di tempo la stragrande maggioranza di questi sono rodigini e molti i giovani.

FIDUCIA NELLA GENTE

L'atteggiamento di Palazzo Nodari resta quello della fiducia in una cittadinanza che seguirebbe le regole. «Siamo tenuti ad applicare l'ordinanza, lo faremo con impegno. Credo che questa cosa verrà discussa al prossimo tavolo di ordine e sicurezza pubblica. Nel frattempo, tutti noi sindaci siamo già in contatto da ieri sera (domenica, ndr) per interpretare la norma. Qualche piccola possibilità di fraintendimento potrebbe esserci, quindi cercheremo di avere un'applicazione omogenea su tutta la provincia. C'è la massima attenzione perché il tema c'è ed esiste, inutile nasconderlo».

Difficile, però, affidarsi al buon senso e credere che basti. È evidente che dalla riapertura dei locali per molti avventori la mascherina è gradualmente scivolata sotto il volto, rimanendo per il resto della serata perlopiù appesa al braccio o in tasca. La dimostrazione sono le serate in alcuni locali del centro storico e soprattutto di corso del Popolo, dove l'invito a rispettare il distanziamento spesso è scomparso tra le note della musica messa dal Dj, con le folle serali degli eventi organizzati dai locali. Difficile persino passare a piedi. Dire che questi ritrovi siano veicoli di contagio non è possibile, ma le norme imposte dal Governo e della Regione mirano a impedire che un asintomatico diventi un untore in mezzo a una calca di gente.

Movida a parte, ora le norme impongono la mascherina dalle 18 alle 6 anche all'aperto, dove può crearsi un assembramento involontario. Per capirsi: sul liston di piazza Vittorio Emanuele si potrebbe anche non usare, ma percorrendo galleria Bernardino da Feltre, tra la piazza Vittorio e il Corso, andrebbe messa.

Alberto Lucchin

