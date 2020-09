PALAZZO NODARI

ROVIGO «Sarà un autunno ricco di eventi e appuntamenti che avranno un eco nazionale e internazionale per la nostra città».

È l'annuncio che il sindaco Edoardo Gaffeo ha fatto esprimendo grande soddisfazione per la buona riuscita dell'ultima edizione di Rovigoracconta, il festival letterario organizzato dalla scrittore rodigino Mattia Signorini, che ha portato in città molti personaggi di spicco del panorama culturale e artistico nazionale e internazionali. «Sono molto soddisfatti di come sta andando l'organizzazione degli eventi in città - ha detto il sindaco - dopo lunghi mesi di intenso lavoro, siamo riusciti a stilare in calendario di eventi davvero unico che porteranno a Rovigo artisti di calibro internazionale, una vetrina importante per la nostra città».

EVENTI IN SERIE

In questi giorni è in corso Rovigo Cello city che fino all'otto settembre vedrà la città ospitare concerti con musicisti di fama internazionale e i ragazzi del conservatorio Venezze con il coinvolgimento di molti luoghi e spazi della città. Dal 6 al 9 settembre andrà in scena il Festival Opera prima, con circa otto eventi teatrali e tanti collaterali, organizzato grazie alla collaborazione tra l'associazione Festiva Opera prima, il teatro del Lemming e il sostegno di Comune, Fondazione, oltre che della Regione. Dal 28 al 29 settembre toccherà al Festival Tensioni che portirà al Censer, in via Porta Adige, una grande maratona culturale ideata dalla Fabbrica dello zucchero, dedicata alla Geografia delle relazioni intese come relazioni umane che si modificano nella società contemporanea globalizzata permeata di nuove tecnologie.

ARRIVA CHAGALL

Altro grande atteso appuntamento, a partire dal 19 settembre, è la consueta mostra a palazzo Roverella, quest'anno dedicata al Novecento con le opere di Marc Chagall ispirate alla visionaria tradizione russa. Oltre poi al tanto atteso street festival Wallabe, fortemente voluto in particolare dal sindaco Gaffeo. Dal 5 al 27 settembre tornerà poi l'appuntamento con il Delta Blues. Cultura e artisti di spicco anche per il tradizionale Festival biblico.

A ottobre il Comune sta organizzando la consueta Fiera che porterà in centro circa 280 ambulanti provenienti da tutta Italia. Il bando per l'organizzazione della fiera, che ogni anno porta in città migliaia di visitatori, sta per essere assegno e alle redini della manifestazione ci sarà probabilmente lo storico gestore della fiera, il Confipo.

SICUREZZA SEMPRE

Rovigo, insomma, nonostante l'ombra del Covid non si ferma. «Con il rispetto delle regole anti contagio - ha spiegato il primo cittadino - sarà possibile realizzare tutti questi grandi eventi. Ecco che diventa essenziale l'uso dei dispositivi e il mantenimento delle distanze di sicurezza interpersonali. Con l'osservanza delle regole la città non si fermerà e anzi, Rovigo sarà protagonista di un autunno davvero unico sul fronte del quantitativo di eventi di grande spessore. Con orgoglio posso dire che siamo davvero pronti a stupirvi con effetti speciali».

R.Mer.

