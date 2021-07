Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VANDALISMIROVIGO Un tavolo, iniziative per riqualificare piazza XX Settembre e l'ipotesi di far scendere in campo educatori di strada: dopo l'episodio dei tre ragazzetti scriteriati saliti sul tetto della Rotonda all'alba dello scorso 17 giugno, apice di una situazione che si sta manifestando in quell'area, sono queste le tre linee di intervento che il sindaco Edoardo Gaffeo indica nella sua risposta all'interrogazione che già all'indomani...