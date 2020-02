«Non capisco e non condivido la scelta del governatore della Lombardia Attilio Fontana di apparire sui social con tanto di mascherina: non è il momento di seminare panico. Le istituzioni stanno facendo tutto ciò che serve per contenere i possibili nuovi contagi». Il sindaco Edoardo Gaffeo ha rassicurato i cittadini sull'emergenza che anche il Polesine sta vivendo in queste ore. «I 20 tamponi effettuati dall'Ulss sono tutti negativi, tranne uno di cui aspettiamo l'esito ha aggiunto -, abbiamo in tutta la provincia 176 persone in isolamento domiciliare, ma sono tutti asintomatici. Rovigo non è pertanto stata interessata dal coronavirus. Nessuno dei dipendenti comunali proviene dalle aree rosse, dunque la situazione è sotto controllo». Il consiglio comunale che si terrà oggi alle 17, in via precauzionale si svolgerà però a porte chiuse. «Abbiamo già aperto il piano delle emergenze, in caso di un improvviso boom di contagi abbiamo individuato un edificio dove eventualmente collocare le persone contagiate - ha precisato Gaffeo - La macchina comunale e della Protezione civile è pronta, siamo pertanto tranquilli. Spero si possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile, già dalla prossima settimana. Invito la Regione - ha concluso il sindaco - a decidere prima del week-end se prorogare l'ordinanza di chiusura delle scuole, altrimenti diventa davvero un problema organizzare l'avvio delle attività».

R.Mer.

