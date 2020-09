POLITICA

ROVIGO La tensione a Palazzo Nodari è alta. L'esito delle Regionali ha sancito una cocente sconfitta del centrosinistra e, giocoforza, questo si riflette sull'Amministrazione. Il sindaco Gaffeo non ha gradito l'analisi della situazione politica avanzata dal Pd, gruppo che detiene la maggioranza della coalizione (11 consiglieri su 20). Non tanto per la richiesta in sé, più che altro per la modalità con la quale gli è arrivata, ovvero a mezzo stampa. Giorgia Businaro, capogruppo Dem a Palazzo Nodari, non ha usato mezzi termini nel chiedere al sindaco una verifica interna. L'idea che più di qualcuno in casa PD si è fatto è che la dispersione di voti tra i due contendenti, Diego Crivellari e Graziano Azzalin, e Aldo D'Achille de Il Veneto che Vogliamo abbia compromesso le chance di Rovigo. Nella sostanza, l'accusa del PD è che l'Associazione Civica per Rovigo avrebbe tifato per D'Achille, offuscando i candidati Dem.

IL CHIARIMENTO

«Faremo delle valutazioni interne, ma non capisco di cosa stiamo parlando - replica Gaffeo - Un libero gruppo di cittadini ha dato il suo appoggio a un candidato a una settimana dal voto. Dire che io abbia guidato in questa scelta degli yes-man è offensivo. L'impegno che mi ero preso era di tenere l'Amministrazione fuori dalla campagna elettorale, lo avevo detto in maniera esplicita. Io sono comunque espressione del centrosinistra e laddove mi invitano io vado, altrimenti no. Sono stato alla presentazione di un candidato PD perché me lo aveva chiesto (Crivellari, ndr), non sono andato dall'altro perché non mi ha invitato (Azzalin, ndr). Sono andato alla presentazione di un candidato di Lorenzoni, perché sono stato invitato. Non capisco di cosa stiamo parlando». Per Gaffeo, poi, l'idea secondo la quale D'Achille avrebbe vinto la gara delle preferenze sugli altri due grazie all'Associazione Civica non sta in piedi. Ma quello che non accetta è che si possa pensare che la città sia abbandonata o gestita male: «A me non pare che l'Amministrazione lavori male. Anzi, mi sembra che probabilmente quello che sta accadendo in questa città durante gli ultimi mesi sia una sorta di rinascimento - ribatte il sindaco - Se qualcuno la pensa in maniera diversa, me ne dirà i motivi. La città è straordinariamente viva dal punto di vista culturale, gli asfalti li stiamo facendo, nell'anno del Covid abbiamo portato a casa la soluzione per le piscine e il Maddalena. Sì, ci sarà un confronto interno, poi vedremo cosa ne scaturirà».

