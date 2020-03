L'ALLARME

ROVIGO Pur di andare a correre, c'è chi in città ha addirittura spostato le transenne poste dalla Polizia locale a chiusura delle piste ciclabili. Non solo. Molti rodigini, con la scusa di portare fuori il cane, escono più volte al giorno e passeggiano. Troppe le persone anche a Rovigo che continuano ad assumere atteggiamenti irresponsabili, andando contro, non solo alle ordinanze regionali e comunali, ma soprattutto al buonsenso. A denunciare le continue violazioni dei divieti alla circolazione diretti ad evitare la diffusone del Coronavirus è lo stesso sindaco, attraverso un video messaggio pubblicato sulla pagine Facebook. Gaffeo, alle redini del Comune 10 mesi, anche nei momenti più difficili della politica cittadina, aveva sempre cercato di non perder la calma, privilegiando una comunicazione dai toni pacati. Ma in piena pandemia, di fronte al mancato rispetto delle regole da parte dei suoi concittadini, il sindaco, ha perso la calma ed ha dunque alzato la voce .

LA REPRIMENDA

«Mi rivolgo a quei concittadini che trovano in questi giorni assolutamente impellente la necessità di andare a fare la corsetta per superare, tra qualche mese, la prova costume o a quelle persone che pur di potere frequentare una pista ciclabile, non fanno che togliere di mezzo le transenne e le fettucce che non ne permettono l'accesso. Ma anche a tutti che hanno la necessità di portare a fare fuori il cane per almeno 4 ore. E' inutile che mettiate il pollicione di ringraziamento agli angeli in camice verdi o le persone che stanno lavorando nella Protezione dell'Ordine e delle Forze dell'Ordine. Non hanno bisogno del vostro ringraziamento. Hanno bisogno che voi rimaniate a casa».

Ancora troppi, ha spiegato Gaffeo, i cittadini che non rispettano i divieti e si riversano in città e nei quartieri per passeggiare, tante volte utilizzando la scusa di portare a spasso il cane. La Polizia Locale e il resto delle Forze dell'Ordine quotidianamente impegnati ad effettuare i controlli non riescono infatti a fermare le decine di persone che si ostinano ad uscire senza motivo, magari per effettuare sport all'aria aperta addirittura in quelle area che sono state, pochi giorni fa, blindate dall'ordinanza comunale.

LE RESTRIZIONI

Proprio a causa delle numerose violazioni che continuano ad esserci anche a Rovigo, ieri la Regione ha emanato un' ordinanza con maglie ancora più strette nei confronti delle passeggiate all'aria aperta. «Non dobbiamo farci invogliare dal sole ha ribadito Gaffeo stiamo affrontando una prova difficilissima e dobbiamo assumere un comportamento responsabile. Capisco che tutti vorrebbero uscire per prendere una boccata d'aria, ma siamo in piena pandemia. Una malattia subdola ci minaccia, dunque per limitare i contagi dobbiamo limitarci ad uscire solo per fare la spesa o per motivi di salute. Restate a casa. Non abbiamo scelta in questo difficile momento».

Il sindaco ha fatto sapere che il Comune si è attivato per permettere lo svolgimento del consiglio comunale in remoto, così come molti servizi ai cittadini potranno essere forniti con questa modalità. A buon punto anche l'avvio dello smart working dei dipendenti comunali. «Non è facile organizzare il nuovo sistema stiamo consegnando ai nostri dipendenti materiale informatico per permettere lo svolgimento dell'attività a casa. Alcuni servizi non potranno essere garantiti a domicilio, ma l'apertura al pubblico sarà prevista solo previo appuntamento adottando tutte le misure di sicurezza del caso».

Roberta Merlin

