LA POLEMICA

ROVIGO «Caro Pd, stai sereno. So già quello che devo fare». Risponde in sostanza così il sindaco Edoardo Gaffeo alle critiche rivoltegli da una parte della maggioranza che sostiene l'Amministrazione in merito alle scarse risorse di bilancio che, secondo i Dem, sarebbero state destinati all'emergenza.

FONDI PER L'EMERGENZA

L'altro giorno, infatti, i consiglieri del Partito Democratico avevano diffuso una nota particolarmente dura contro il sindaco, chiedendogli di impegnarsi ad adottare nelle prossime settimane una variazione di bilancio per destinare i fondi necessari per aiutare famiglie e imprese. Insomma, a remargli contro proprio mentre è impegnato a fare quadrare i conti della pandemia, questa volta non è stata solo l'opposizione, ma anche la sua stessa maggioranza che, in teoria, lo dovrebbe sostenere.

FUOCO AMICO

La critica all'Amministrazione da parte del fuoco amico non è andata però giù al primo cittadino, tant'è che attraverso un post apparso ieri sui Social il sindaco non ha esitato a bollare come ovvio e scontato l'invito dei Dem di pensare alle famiglie e alle imprese in difficoltà per l'emergenza. «Monsieur de la Palisse, che come noto se non fosse morto sarebbe ancora in vita, se non fosse appunto già morto, impallidirebbe», esordisce Gaffeo con pungente ironia ricordando il nobile maresciallo francese vissuto nel 500 che ha dato il nome all'aggettivo lapalissiano. Ovvio e inutile, lascia intendere il sindaco, come l'intervento del Partite democratico sulla variante di bilancio pro Covid-19.

GAFFEO IRONICO

«Ringrazio il Partito Democratico comunale incalza Gaffeo - che conosce molto bene queste cose essendo parte integrante della coalizione di governo della città, per avermi ricordato che non appena il bilancio dell'ente sarà approvato potremo cominciare a disporre di ulteriori risorse da spendere per l'emergenza». «Lo rassicuro e lo invito a stare sereno sul punto - sottolinea il sindaco -, perché in effetti lo sapevo già».

BILANCIO D'EMERGENZA

«Da oltre due mesi spiega Gaffeo - tutti noi viviamo la più straordinaria emergenza sanitaria che il paese ricordi dai tempi dell'influenza spagnola, uno sconvolgimento che non solo ha congelato la nostra vita sociale, ma soprattutto rischia di innescare la più devastante crisi socio-economica dai tempi della Grande Depressione. Da oltre due mesi, questa Amministrazione combatte in trincea per organizzare la vita di una città segregata, chiusa per causa di forza maggiore, impoverita, disorientata, spaventata. Lo sta facendo con le armi che ha a disposizione e, quando queste non bastano, inventandosene di nuove. Tutti i giorni, insieme a tutte le persone di buona volontà che con generosità straordinaria si sono messe a disposizione e combattono con noi».

L'INVITO

Infine il sindaco, che ormai non nasconde più i dissapori presenti all'interno della maggioranza, allarga ulteriormente la crepa con i consiglieri dem invitandoli «oltre che a proporre generici spostamenti di risorse tra un capitolo di spesa e l'altro, ad apportare idee progettuali concrete sugli strumenti operativi da usare per fronteggiare la crisi». «Quando lo riterrà opportuno - fa sapere Gaffeo - sarò lieto di confrontarmi su tutti i temi che il PD che vorrà mettere sul tavolo di confronto».

I mal di pancia all'interno della maggioranza non sono di certo passati inosservati all'opposizione, intervenuta per «invitare la maggioranza a non litigare sulla stampa, ma a concentrare le energie sui bisogni della città». «Niente chiacchiere e scaramucce tra partiti - ha detto l'altro giorno il capogruppo della Lega Michele Aretusini - non è certo questo il tempo di litigare. La città ha bisogno di idee chiare e concrete».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA