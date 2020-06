LA RIPRESA

ROVIGO Il bazooka di Edoardo Gaffeo per affrontare l'emergenza Coronavirus: circa 4 milioni per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà. Una cifra enorme per un Comune che, fino a qualche anno, fa annaspava per reperire le risorse necessarie all'ordinaria amministrazione, come la riasfaltatura delle strade, ma che tra conferimenti statali e, soprattutto, risparmi di spesa è riuscito ad assicurare risorse importanti per rilanciare una città pesantemente ferita dalla pandemia. Ieri il primo cittadino ha raggiunto il suo primo anniversario da sindaco, ma vista la situazione che sta vivendo Rovigo c'è stato poco spazio per i festeggiamenti. Anzi, cominciata già da un paio di settimane la cosiddetta Fase 3, Gaffeo ha rivolto lo sguardo al periodo appena affrontato: «Sono stati quattro mesi molto impegnativi. Quello che è successo non era prevedibile in alcun modo, è stato qualcosa di straordinario. Abbiamo affrontato questa emergenza un giorno alla volta, c'è stato un susseguirsi continuo di normative che hanno messo a dura prova anche la nostra resilienza. Arrivavano in serata e andavano applicate il giorno successivo, questo non ci ha certo avvantaggiato e non è stato facile nemmeno per i cittadini. Ora, piano piano, torniamo alla normalità».

SERVIZI GARANTITI

L'aspetto positivo di questo contesto anomalo è che «siamo riusciti a garantire i servizi essenziali, abbiamo cercato di fornire alla città una sorta di normalità. Gli uffici si sono riadattati con il telelavoro e abbiamo così accelerato dinamiche che avremmo dovuto affrontare con un po' più di tempo per arrivare a maturazione». Per affrontare uno scenario che nelle scorse settimane il sindaco non ha esitato a definire post-bellico, è necessario ricorrere ad uno shock economico almeno di pari portata. «Come amministrazione - spiega Gaffeo - stiamo cercando di costruire una manovra di bilancio che tenga conto delle risorse che ci stanno arrivando dal governo, ma anche dei risparmi di spesa collegati ad alcune attività e servizi non erogati durante il lockdown. Stiamo individuando a grandi linee tre grandi blocchi per gestire la manovra: tutto ciò che riguarda il Covid-19, l'operazione di ordinarietà - non dimentichiamo che al di là dell'emergenza la città ha necessità di interventi importanti che passano dalla manutenzione stradale ad altre progettualità precedentemente messe in piedi - e infine, tenendo conto dell'enorme incertezza che c'è, l'individuazione di un fondo finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Ci sarà quindi uno grande sforzo economico. L'idea è quella di guardare a tre mondi diversi colpiti dalla crisi: il tessuto economico produttivo, il sociale e tutto ciò che è collegato alla mancanza di un reddito e infine alle famiglie in età scolare, cui sarà dedicata una parte importante del budget».

RISPARMI NEL SOCIALE

In questi mesi Palazzo Nodari ha risparmiato oltre 800 mila euro, risorse che saranno immediatamente investite in politiche di aiuto sociale e all'imprenditoria locale. Il blocco delle lezioni, ad esempio, ha interrotto la spesa per il sostegno economico delle mense. Inoltre, dallo Stato stanno arrivano ulteriori risorse dedicate ai buoni spesa, come quelli distribuiti alle famiglie più bisognose da parte dei 190 volontari messi in campo dalle associazioni che hanno collaborato con l'Amministrazione nel gestire il momento più buio dell'emergenza.

