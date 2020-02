UFFICI GIUDIZIARI

ROVIGO Il futuro del Tribunale, e in parte dell'intero centro storico, dipenderà dall'incontro di questa mattina a Roma tra il sindaco Gaffeo e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il primo cittadino sarà nella Capitale con l'obiettivo di portare a casa un risultato che segnerà le sorti della città, ossia lo stop della realizzazione in via Verdi del carcere minorile, attualmente ospitato a Treviso. All'incontro parteciperà anche il ministro delle Autonomie Francesco Boccia al quale, la settimana scorsa, l'Amministrazione rodigina ha consegnato una mozione relativa all'inadeguatezza della città ad accogliere un nuovo carcere in un centro già ricco di problematiche e carente di servizi. Documento della maggioranza che il 18 febbraio verrà votato anche in Consiglio comunale.

MISSIONE ROMANA

«Vado a Roma per capire, una volta per tutte, se è possibile bloccare l'arrivo del Minorile di Treviso ha spiegato il sindaco alla vigilia dell'incontro con il Dap - I lavori nell'ex casa circondariale di via Verdi sono infatti già iniziati, ma questo non toglie che ci possa essere un cambio di destinazione della struttura, viste le esigenze e le problematiche che come amministrazione abbiamo rilevato sull'arrivo di un penitenziario minorile in una città come Rovigo». «Anche per il ponte di Messina esiste un progetto esecutivo fa notare il sindaco , eppure non è mai stato realizzato. Ci sono ottime speranze che il progetto del Minorile subisca un dietrofront e che venga collocato in altri spazi, lasciando libera via Verdi». «Ce la stiamo mettendo tutta per riuscire a bloccare l'avanzamento del nuovo carcere in centro fa sapere Gaffeo - L'incontro di oggi sarà decisivo per riuscire a capire in modo chiaro se è possibile fermare il progetto in essere. Anche se, mi sento di sottolineare, non è stato richiesto il parere del Comune e non è dunque vincolante nella questione».

Il Ministero di Grazia e Giustizia e il Dap, dopo avere ascoltato le istanze del sindaco, potrebbero decidere di bloccare i lavori di recupero dell'ex carcere di via Verdi, oppure, al contrario, annunciare al sindaco l'impossibilità di fermare l'opera, ormai avviata.

PROGETTO ESECUTIVO

Il restauro infatti dell'ex casa circondariale di via Verdi è iniziato a luglio scorso. L'Amministrazione penitenziaria ha chiuso una gara per il progetto esecutivo del trasferimento del minorile di Treviso a Rovigo, con una base di 722mila euro, aggiudicata con un ribasso del 55%. Poi c'è stata la gara per la verifica del progetto, base d'asta 83mila euro, aggiudicata con un ribasso del 63%. In totale circa 350mila euro di fatto già spesi. Il Ministero ha già stanziato cinque milioni di euro per l'adeguamento degli spazi di via Verdi e l'iter, negli ultimi due anni, è dunque proseguito. Il Comune di Rovigo non è mai intervenuto per bloccare l'arrivo del Minorile e puntare invece all'allargamento del Tribunale in via Verdi. A tentare di bloccare il progetto del penitenziario ci ha pensato l'Amministrazione Gaffeo, che fin dai primi mesi di governo ha posto il mantenimento del Tribunale in centro tra le priorità da affrontare.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA