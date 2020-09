IMPIANTI SPORTIVI

ROVIGO Assegnati ieri pomeriggio, i campi B e C al Rovigo Calcio. L'assessore allo Sport, Erika Alberghini ha dato seguito alle indicazioni degli uffici. In attesa che partano tutti i campionati provinciali giovanili, due delle squadre biancoazzurre erano rimaste senza campo di gioco, nonostante i campionati regionali siano partiti domenica scorsa, come del resto tutti gli altri tornei di categoria. Si tratta della Juniores regionale e dei Giovanissimi regionali Under 15. Il motivo sta tutto nel fatto che il Comune non aveva ancora assegnato i campi dello stadio Gabrielli. Fino a ieri, l'unico campo assegnato era il campo A, ossia il principale, dove solitamente gioca la prima squadra. Per quello che invece riguarda i campi B e C, finora non era stato possibile giocarci. Questo nonostante siano passati un mese e mezzo da quando tutta l'intricata vicenda si pensava fosse conclusa.

CERTIFICATI PRONTI

«Il dirigente preposto ha voluto la certificazione dei pagamenti di Tari e di altro - spiega la Alberghini - Per quanto riguarda la Tari, hanno dovuto attendere che dal Mef arrivasse l'attestazione dell'avvenuto pagamento, che è arrivato, e gli uffici comunali hanno certificato il tutto nella giornata di martedì. Ieri il documento è stato firmato dagli uffici comunali Ragioneria e Sport. Così concludiamo la vicenda». Alberghini quindi precisa che: «L'assegnazione dei campi era già pronta: attendavamo solo questo allegato».

Intanto però il settore giovanile del Rovigo ha giocato le prime partite: domenica scorsa proprio in casa, utilizzando il campo A, solo grazie alla coincidenza che ha voluto che la squadra di Prima categoria, giocasse in trasferta a Loreo. La Juniores regionale sarà invece in trasferta e debutterà in casa sabato 3 ottobre alle 15.30.

