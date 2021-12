(G.Fra.) La solidarietà non va mai in ferie, specie a Natale. Il Gruppo Occasionale Aperto Adria ha deciso di scendere nuovamente in campo vista l'emergenza attuale che si è dimostrata non solo sanitaria, ma pure sociale ed economica. Una fetta sempre più grande di cittadini di fatto vivono una condizione di marginalità dal momento che nell'epoca Covid-19 la voce più grossa è quella di quanti chiedono un sostegno di genere alimentare, segno che la crisi legata al virus sta facendo acuire situazioni di povertà e disagio sociale. Il Gruppo, che opera dal 2007 e che abitualmente nell'arco dell'anno organizzava tre incontri conviviali, in particolare nelle ricorrenze delle festività - con il Pranzo degli auguri e la Festa in famiglia allargata, momenti di animazione musica e ballo - per raccogliere fondi da donare in beneficienza alle diverse associazioni di volontariato ed alle Caritas parrocchiali, quest'anno ha individuato come beneficiario la Caritas della parrocchia di San Vigilio retta da don Fabio Finotello. Nella circostanza, i referenti Gimo Montini, Gino Trombini e Vincenzo Rossi hanno preso parte attiva alle tre raccolte - donazioni di pacchi viveri alimentari in occasione delle festività natalizie a favore delle famiglie seguite e assistite dalla organizzazione caritatevole di San Vigilio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA