(G.Fra.) Da Adria a Salonicco nasce un'amicizia nel segno dell'ambiente. Una delegazione del liceo Bocchi-Galilei è volata in Grecia per partecipare al meeting internazionale del progetto europeo Erasmus Plus Going for great, genius, green generation. Finanziato dall'Unione e iniziato a settembre 2020. L'anno scorso, a causa della pandemia, sono state realizzate solo riunioni on line. Il progetto è coordinato dalla Lettonia e ha come partner, oltre al Bocchi-Galilei, altre scuole europee con sede in Spagna, Grecia e Cipro. Emozionate le tre studentesse del liceo linguistico, Aurora Occhio, Francesca Finotti e lisa Zanin che hanno partecipato al meeting accompagnate dalle docenti Maria Antonella Babini, Maria Bacilieri e Paola Pellegrinelli. Il progetto è incentrato sul tema dell'ecologia e questo primo meeting, in presenza, ha avuto come filo conduttore il riciclo. Tutte le attività proposte erano collegate e le varie delegazioni in modalità diverse, video, power point o poster, hanno presentato originali proposte di riciclo legate a vari ambiti quali moda, scuola, casa e città. La proposta della delegazione italiana era creare un giardino sui davanzali utilizzando vasetti di yoghurt per piantare dei semi. Tutti gli studenti si sono messi al lavoro per realizzare un orto sul balcone o un piccolo giardino pensile per abbellire i davanzali degli edifici, nel caso specifico quelli della scuola. Il prossimo appuntamento è stato programmato a marzo in Italia. Le attività saranno incentrate sull'utilizzo di materiali ecosostenibili.

