Fusione, un voto pensando al futuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLESELLA -FRASSINELLEDomani si vota per il referendum consultivo sulla fusione deu due Comuni. In vista di questo importante appuntamento le amministrazioni invitano la cittadinanza a partecipare al voto considerando responsabilmente tutti i vantaggi che porterebbe una vittoria del sì, senza farsi intimorire dal campanilismo. Con il voto del Sì, non solo si otterranno maggiori contributi statali (7 milioni di euro), contributi regionali, sgravi finanziari, maggior peso politico e riduzione dei costi della politica (diminuendo gli...