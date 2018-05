CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FURTOROVIGO L'occasione fa l'uomo ladro. In questo caso, per un 46enne di origini piemontesi in Polesine da lungo tempo, formalmente senza fissa dimora, la possibilità di incassare soldi facili alle spalle di qualcuno, in particolare del suocero, è arrivata mentre stava dando una mano alla fidanzata, che doveva imbiancare casa a Lendinara. Era il marzo di cinque anni fa e, spostando un mobile, è saltato fuori un bancomat con tanto di pin in un foglio allegato. L'uomo se lo è messo in tasca: ci ha pensato e ripensato, poi ha ceduto alla...