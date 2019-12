Furti in crescita, aumenta la paura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAROVIGO La paura di subire un'aggressione è maggiore rispetto al timore di un danno economico e per oltre metà dei rodigini a provocare maggiori ansie è il pensiero di un'intrusione dei ladri in casa durante la notte. Sono alcuni degli aspetti che emergono da un sondaggio condotto attraverso un questionario online dall'istituto di ricerca Nextplora per l'Osservatorio Sara Assicurazioni, la Compagnia assicuratrice dell'Aci, che mette il dito nella piaga, visto l'allarma che sta suscitando in questi giorni la recrudescenza del...