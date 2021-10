Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIA«Se sarò sola manifesterò anche sola. Non ho alcun timore a portare avanti questa battaglia, ma so che siamo in tanti a voler far sentire la nostra voce. Per questo chiedo di partecipare alla manifestazione che verrà organizzata ad Adria contro il Green Pass e contro l'obbligo vaccinale. Non possiamo tirarci indietro». La consigliera comunale Giorgia Furlanetto, ex candidato sindaco di Fratelli d'Italia, partito da cui è uscita da...