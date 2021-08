Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOCIETÀ PARTECIPATEROVIGO Sono serviti i supplementari, in gergo calcistico, per risolvere la partita As2. La riunione, già iniziata in ritardo e durata oltre 90 minuti, alla fine si è chiusa senza particolari colpi di scena, ma arrivare all'epilogo finale è stato alquanto faticoso. Caterina Furfari, nome caldeggiato dal Pd, è la nuova presidente della società partecipata, sarà affiancata da Pier Paolo Frigato (in quota Lega) e da...