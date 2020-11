Un'azienda ha rischiato di essere messa in ginocchio dalle positività fra i dipendenti, 5 su 15, mettendo potenzialmente a rischio anche la salute di circa tremila bovini, visto che si tratta di un allevamento. È l'azienda agricola Mea di Porto Viro. Passata la fase critica, il responsabile Ernestino Crepaldi ha voluto ringraziare pubblicamente la sanità polesana: «Ho scritto una lettera al direttore generale per complimentarmi della tempestività, della collaborazione avuta. L'azienda agricola di cui sono il responsabile alleva ben 3.000 capoi. All'inizio della seconda ondata, mi sono sentito di far sottoporre al tampone, in un laboratorio privato, i nostri 15 dipendenti. Purtroppo, ben 5 di loro sono risultati positivi. Da quel momento è entrata in campo la competenza dell'Ulss 5, che, non solo ci ha sostenuto nel momento certamente cupo della quarantena, ma ci ha guidato verso la guarigione e negativizzazione dei dipendenti con telefonate quotidiane, supporto, consigli. Abbiamo ritarato i turni nel nostro allevamento, chiaramente sempre rispettando la quarantena, l'isolamento e tutte le norme igieniche. Ritengo sia stato un aiuto salvifico, perché ha risollevato l'umore e permesso all'azienda di non fermarsi: esprimo gratitudine alla direzione generale, al Servizio Igiene, a tutti coloro che stanno mettendo a disposizione tanta abnegazione e professionalità per uscire da questa pandemia».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA