Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CLUBROVIGO (N. Ast.) La maggior fioritura di funghi è in autunno, e il gruppo di Rovigo dell'Associazione micologica Bresadola farà fiorire in contemporanea una serie di appuntamenti ed eventi per celebrare nel modo migliore questo periodo. Si comincia il 6 settembre con il primo incontro del corso autunnale di micologia, rivolto a tutti coloro che vogliano approcciarsi a questa affascinante disciplina: il corso sarà articolato in otto...