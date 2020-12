ADRIA

La classe 2A linguistico del liceo Bocchi-Galilei ha ottenuto il primo premio, nella propria categoria, al concorso internazionale organizzato dall'Associazione di docenti di lingua tedesca della Lituania in collaborazione con Il Goethe Institut. Il bando prevedeva la realizzazione di un fumetto in lingua tedesca sul tema della sostenibilità e il rispetto dell'ambiente. Il progetto linguistico, coordinato dalla professoressa Paola Pellegrinelli, è stato incluso nel percorso di educazione civica previsto per la classe.

IL MESSAGGIO

Il messaggio lanciato dai ragazzi è stato diretto e semplice, in linea con la sensibilità maturata dai giovani e con le conoscenze linguistiche che hanno sviluppato, in poco più di un anno di frequenza al liceo. Durch viele kleine Dinge kann Großes entstehen è il titolo del fumetto presentato dagli studenti, che allude all'importanza delle piccole azioni, intese come gesti quotidiani quali l'attenzione per la raccolta differenziata e il risparmio energetico, dalle quali possono scaturire importanti conseguenze, ovvero la salvezza dell'ambiente. I temi della salvaguardia ambientale, della tutela della biodiversità e del green design saranno anche il filo conduttore del nuovo progetto Erasmus biennale Going for Great Green Genius Generation.

