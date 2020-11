FULMINATO DAL COVID

PORTO TOLLE Non è ancora arrivato il nullaosta per celebrare le esequie di Jonatan Callegaro, il quarantenne di Scardovari, frazione di Porto Tolle, morto mercoledì al San Luca di Trecenta. I funerali della più giovane vittima di Coronavirus in Polesine sarebbero dovuti essere venerdì pomeriggio nella chiesa del Santissimo Redentore di Scardovari, ma nella mattinata dello stesso giorno è arrivata una telefonata al fratello di Jonatan, Matteo, che lo avvertiva della sospensione della cerimonia.

RICOGNIZIONE MEDICA

Non si tratta di un'autopsia richiesta dalla Procura della Repubblica: dovrebbe trattarsi di un riscontro diagnostico che permetta di accertare la causa di una morte arrivata improvvisa nel giro di pochi giorni. L'uomo aveva infatti contratto il Covid-19 e con la famiglia era in isolamento fiduciario, ma fino a sabato scorso sembrava che tutto procedesse senza problemi. Poi febbre e malessere, con il ricovero di Jonatan prima al Pronto soccorso di Porto Viro e poi, già intubato, in ambulanza al San Luca. Sembrava che le condizioni si fossero stabilizzate quando mercoledì è arrivata la notizia che il portotollese non ce l'aveva fatta. Da qui, molto probabilmente, la volontà di approfondire le cause che hanno portato a una morte così rapida.

Anna Nani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA