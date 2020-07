CONTROLLI

ROVIGO È stato un finesettimana intenso per la compagnia dei carabinieri di Adria, impegnati in una serie di controlli nella zona di Rosolina mare. Le strade del Polesine, specie nel fine settimana e complice la bella stagione e l'allentamento delle restrizioni anti Covid, sono tornate molto trafficate con un incremento dei reati legati, in particolare, alla guida in stato di ebrezza. Aumentati, nelle ultime settimane, anche i casi riconducibili alla microcriminalità specie legati allo spaccio e al consumo di stupefacenti durante la movida in direzione delle località balneare.

Un caso singolare, sul fronte della sicurezza stradale, è accaduto tra sabato e domenica, i militari hanno infatti denunciato una 24enne della provincia di Rovigo che dopo un incidente è fuggita; il conducente dell'auto contro cui si era scontrata, aveva riportato lesioni, seppure molto lievi. I carabinieri sono riusciti, attraverso il numero di targa, a rintracciare la giovane, poi denunciata.

MERCE CONTRAFFATTA

Occhi puntati anche sulla piaga del commercio ambulante sulle spiagge del litorale, ancora presente nonostante le prescrizioni dettate dalla pandemia, come l'uso della mascherina, il mantenimento delle distanze di sicurezza e l'obbligo di igienizzazione di mani e merci. I controlli dei militari del fine settimana hanno portato alla denuncia per il reato di introduzione nello Stato e nel commercio di prodotti contraffatti di un 30enne originario del Bangladesh. L'uomo vendeva a Rosolina Mare griffe del lusso contraffatte come occhiali Rayban, Gucci e Fendi: è stato dunque sanzionato con un'ammenda di circa 5 mila euro. Un 41 anni della provincia di Ferrara è stato invece denunciato per inosservanza dell'obbligo di via obbligatorio dal Polesine e del divieto di ritorno al comune di Taglio di Po.

STUPEFACENTI E ALCOL

Il finesettimana ha visto inoltre i carabinieri in prima linea nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, piaga che vede purtroppo i giovani tra i maggiori clienti. Sono stati infatti segnalati alle autorità amministrative in quanto assuntori di sostanze stupefacenti due 18enni della provincia di Padova trovati rispettivamente in possesso di 0.4 grammi di marijuana; un 45enne della provincia di Rovigo trovato in possesso di 1 grammo di cocaina; un 19enne della provincia di Rovigo trovato in possesso di 0,4 grammi di cocaina e ancora un 18enne della provincia di Rovigo trovato con 0,8 grammi di marijuana. Nei guai anche un 52 enne, inoltre, residente in provincia di Rovigo, trovato alla guida in direzione mare sotto l'effetto dell'alcol. Sottoposto al test dai militari è risultato avere un tasso alcolemico pari all'1,05 g/l, è stato dunque denunciato all'autorità competente per guida in stato di ebrezza. Nell'operazione condotta dai carabinieri di Adria complessivamente sono state controllate 31 persone, sono stati fermati 24 veicoli, controllati 2 locali pubblici e ritirate 2 patenti di guida.

