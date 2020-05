FUGA IN AVANTI

FICAROLO «È una situazione difficile, ho espresso la mia opinione sul fatto che i vari decreti abbiano creato attività di serie A e di serie B e di essere pronto a firmare un'ordinanza per riaprire la chiesa, i bar e tutte le attività che riusciranno a garantire la sicurezza: sono convinto che sia una strada percorribile, anche se mi hanno già chiamato i carabinieri e la Prefettura. Ovviamente sto valutando la possibilità di farlo senza infrangere la legge, ma devo evitare che malumore e difficoltà possano portare a situazioni gravi».

SINDACI IN PRIMA LINEA

Il sindaco di Ficarolo Fabiano Pigaiani non si nasconde e ribadisce la propria posizione. I sindaci in questo momento di difficoltà epocali si trovano fra l'incudine della necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e il martello di tutelare anche la loro sopravvivenza economica. Unico riferimento diretto delle istituzioni, in un momento in cui contrasti e conflittualità dialettica crescono giorno dopo giorno, insieme all'esasperazione di un numero sempre maggiore di persone. In questa sempre più netta divisione si sono inserite, con effetto deflagrante, le parole di Pigaiani, dettosi pronto a forzare la mano, «se entro il 4 maggio il presidente Conte o il governatore Zaia non rettificano le regole». Affermazioni duramente attaccate dall'opposizione. Manuela Nicoletti, Eveleen Bonfatti e Marco Martini in una lettera aperta al sindaco evidenziano il fatto che proprio Ficarolo sia teatro di uno dei più imponenti focolai di contagio polesani, con i 65 ospiti disabili degli Istituti Polesani ed i 18 operatori, ai quali ieri si è fra l'altro aggiunto anche un operatore della struttura per anziani La Residence. «Anche noi siamo ben consapevoli delle estreme difficoltà che i titolari di molte attività stanno in questo momento vivendo e dei rischi economici enormi che stanno correndo. Ogni giorno circa 200 persone entrano negli Istituti per il proprio lavoro. E di questo vanno caldamente ringraziate perché lo fanno sapendo di correre rischi, nonostante tutte le precauzioni. E quelle persone escono e tornano alle proprie famiglie».

AZIENDA SANITARIA PRUDENTE

Anche il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, a precisa domanda, non nasconde la propria posizione: «Credo che vada attentamente valutata un'ipotesi di riaperture anticipate. Comprendo benissimo che gli operatori dei vari settori sono in una situazione tragica e la pressione che hanno i sindaci, ma l'attenzione deve accompagnarci sempre perché corriamo il rischio di bruciare quello che abbiamo fin qui raccolto. Dal punto di vista sanitario non posso che ribadire che cautela e responsabilità sono il farmaco principale per combattere questo virus».

RIPARTENZA IN SICUREZZA

Pigaiani non sembra voler arretrare: «Non sto parlando di azioni avventate, ma di far ripartire attività che possono farlo in sicurezza. Un bar, mantenendo le distanze e utilizzando tutte le precauzioni, facendo entrare un cliente alla volta, perché non può riaprire? Io non ho mai sospeso il mercato settimanale. Ora devo anche raccogliere la voce degli artigiani e degli imprenditori che sono alla canna del gas. In un giorno sono arrivato a ricevere 103 telefonate. Non posso concepire che non si possa valutare caso per caso la situazione di eventuale rischio. Mi si accusa di non conoscere i numeri, ma ovviamente li conosco. I residente degli Istituti, però, sono residenti particolari, che sono in uno stato di isolamento di massima sicurezza. E degli operatori positivi, solo tre sono residenti qui. A parte questi casi, sul nostro territorio abbiamo avuto solo tre positività legate a un ricovero in ospedale. E, se vogliamo, allora, siamo il comune con il più alto numero di tamponi eseguiti proprio perché abbiamo tre strutture residenziali».

