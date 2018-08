Fuga di gas, evacuata intera palazzina dell'Ater

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PAURA IN COMMENDAROVIGO Attimi di paura e tensione ieri mattina per i residenti di via Leopoldo Baruchello, in quartiere Commenda, nelle vicinanze del Censer e a pochi metri dalla pista ciclabile che collega la zona di Boara Polesine alla stazione ferroviaria, alla circonvallazione e ad altre frazioni.CITTADINI ALLARMATIA destare i timori la presunta fuga di gas che ha aveva destato l'allarme degli abitanti. Poco dopo le 9 del mattino, alcuni dei residenti della palazzina situata al numero 3 della strada, vale a dire uno dei condomini di...