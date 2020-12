BOARA POLESINE

ROVIGO Cattivi odori a Mardimago, la Fri-el Aprilia è già corsa ai ripari. Il Comitato Vivi Mardimago aveva raccolto le proteste dei cittadini e Giuliano Bernardinello si era espresso pubblicamente per lamentare l'aumento della esalazioni sgradevoli lamentate in paese nelle ultime settimane. Dopo le numerose segnalazioni raccolte, l'azienda, la cui sede centrale è a Bolzano, interviene con una nota e assicura il massimo impegno per porre fine alle maleodoranti esalazioni che da tempo imperversano a Mardimago.

I CORRETTIVI

«La società Fri-el Aprilia srl, con riferimento alle notizie riportate sulla stampa circa la percezione di odori nelle vicinanze del proprio impianto di compostaggio di Boara Polesine, avvisa di aver avviato prima d'ora un canale di dialogo con gli enti competenti, al fine di poter individuare idonee soluzioni e calmierare gli effetti negativi di un impianto che, posto a servizio dell'intera zona circostante, svolge la propria attività nel rispetto di tutte le autorizzazioni ottenute». Fri-El promette presto interventi: «Al momento sono al vaglio degli enti alcune soluzioni che comporteranno ingenti investimenti in termini di ammodernamento dell'intero complesso produttivo che, se approvate, apporterebbero migliorie impiantistiche e, di conseguenza, la riduzione di qualsiasi effetto collaterale».

L'azienda di via Curtatone vuole rassicurare gli abitanti della frazione: «Nell'attesa di poter implementare questi miglioramenti, la società non solo assicura costante attività di prevenzione e monitoraggio, ma conferma di aver adottato delle soluzioni già oggetto di verifica da parte degli enti che sono deputati al controllo». La questione Fri-el Aprilia è finita da tempo sul tavolo dell'Amministrazione comunale, sia il sindaco Edoardo Gaffeo che l'assessore Dina Merlo hanno assicurato il massimo impegno per risolvere l'annoso problema.

