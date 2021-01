IL BOLLETTINO

ROVIGO Tornano in doppia cifra le nuove positività di giornata, 88, e vengono superate dalle nuove guarigioni accertate, 122, così che il numero di polesani attualmente positivi si riduce di 40, attestandosi a 2.801. Ad accompagnare questo dato, anche una leggera riduzione dell'incidenza, ovvero il rapporto fra nuovi casi e persone sottoposte a tampone, con il valore degli ultimi sette giorni che torna sotto il 7%, ma resta pur sempre alto per le medie polesane, 6,59%, comunque nettamente al di sotto di quelle regionali e nazionali. In un simile quadro che presenta aspetti leggermente incoraggianti, ci sono gli effetti dell'onda lunga di quella che il direttore generale dell'Ulss ha definito alta marea, che ancora continua, seppur abbassandosi lievemente.

LEGGERA FLESSIONE

Alla leggera flessione, quasi impercettibile, della curva del contagio, fanno riscontro infatti altri cinque decessi Covid fra i residenti in Polesine, uno solo dei quali si trovava ricoverato in ospedale, un 85enne bassopolesano che si trovava ricoverato in Area medica Covid all'ospedale di Adria. Il totale delle morti Covid in provincia di Rovigo arriva a 286, 48 di queste nei primi dieci giorni del 2021, a testimonianza di come gennaio sia già ora il secondo mese con più decessi dall'inizio dell'epidemia avendo superato i 45 di novembre, oltre che i 28 di aprile, che era stato il mese nero della prima ondata. Il numero maggiori di morti mensili si è registrato il mese scorso, a dicembre, quando in Polesine se ne sono andate 142 persone positive al Covid.

RICOVERI

Ancora in aumento anche il numero dei ricoverati, che sale di un'unità e arriva a 135, un livello attorno al quale sostanzialmente si attesta da tempo. Un numero impressionante e che mette a dura prova il sistema sanitario polesano. In particolare, ci sono 18 pazienti in area critica, 11 in Terapia intensiva Covid al San Luca e uno in un'area isolata della Rianimazione dell'ospedale di Rovigo, e 117 pazienti in area non critica, 90 in Area medica e semintensiva respiratoria a Trecenta, 9 in Malattie infettive a Rovigo, una donna in Ostetricia e Ginecologia, ricoverata per altra causa ma positiva e quindi in isolamento, 16 pazienti in Area Medica Covid di Adria e uno in Psichiatria Covid sempre ad Adria. Fra le nuove positività, altre quattro sono emerse dagli screening nelle case di riposo e, in particolare due ospiti al Csa di Adria ed altrettanti all'Opera Pia Francesco Bottoni di Papozze, i due focolai in maggiore espansione.

CASE DI RIPOSO

Nella struttura adriese, che conta il maggior numero di contagi in questo momento, risultano positivi 89 ospiti e 14 operatori, mentre in quella di Papozze, ora seconda in Polesine per numero di casi, 38 ospiti e 20 operatori. Con la riapertura delle scuole dell'infanzia e delle elementari e medie, tornano anche i casi in ambito scolastico: nella giornata di ieri sono entrati in quarantena, secondo le nuove disposizioni dell'ordinanza regionale del 4 gennaio, una prima della scuola elementare di Taglio di Donada, una prima delle elementari di Bergantino e una seconda delle medie di Occhiobello. Per quanto riguarda i vaccini, che rappresentano la speranza a lungo termine dell'uscita dal tunnel imboccato ormai quasi un anno fa con il deflagrare della pandemia, il Polesine si conferma una delle aree più virtuose d'Italia per quanto riguarda le percentuali di utilizzo delle dosi distribuite.

Ieri ne è stata programmata la somministrazione di 360, anche perché, in attesa della terza fornitura, l'Ulss polesana si sta avvicinando alla totale inoculazione di tutte le dosi stoccate nelle farmacia ospedaliera di Rovigo, avendo già ieri superato quota 6mila persone vaccinate. Ieri erano programmate 160 vaccinazioni nelle Rsa e 200 fra gli operatori sanitari.

VACCINAZIONI

A domenica sera, con 3.193 dosi somministrate, l'adesione del personale sanitario rasentava il 100%, mentre per quanto riguarda gli ospiti delle Rsa un 2% ha manifestato dissenso, o personalmente o tramite i propri tutori, con un altro 3% che invece non è risultato idoneo all'inoculazione, così che è stato vaccinato il 95% delle persone inserite in lista, mentre per gli operatori delle Rsa la percentuale resta attorno all'84%, con un 4% di non idonei e un 12% che non ha prestato consenso alla vaccinazione.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA