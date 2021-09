Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FRAZIONIROVIGO Un omaggio alla frazione dove è nato e cresciuto. È il libro La giostra dei ricordi, scritto da Orlando Bellezze, che ha vissuto infanzia e giovinezza a Granzette negli anni 60 e 70. L'autore è un conoscitore delle dinamiche e delle persone che in quegli anni hanno caratterizzato la frazione. Esperienze e ricordi che ha voluto riportare in venti racconti brevi.Diverse persone hanno dimostrato interesse per le narrazioni,...