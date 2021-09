Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FRAZIONIROVIGO (A. Gar.) Un bagno chimico in piazza, parcheggi senza rispetto e l'erba che continua a crescere: i residenti di Boara insorgono e chiedono maggiore rispetto. La corsa podistica Resia Rosolina Relay sabato ha attraversato la frazione per il secondo anno consecutivo: è una gara a tappe per squadre di dieci corridori su una distanza di 420 chilometri, dall'origine a Resia fino alla foce dell'Adige a Rosolina. Più del 95% della...