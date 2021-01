LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Nuovo anno, nuova luce. Il settore Lavori pubblici del Comune ha varato due interventi da 50mila euro ciascuno per la manutenzione straordinaria dell'illuminazione delle strade comunali e per estenderla in via Lungo Adige, in località San Sisto e ai giardini Businaro. Gli interventi saranno eseguiti, per il primo progetto, da una ditta di Vicenza e per l'altro da un'impresa di Monselice.

INVESTIMENTI IN RIPRESA

In passato sono sempre stati molti gli investimenti delle Amministrazioni comunali nella manutenzione dell'illuminazione pubblica, con un consistente ampliamento della rete cittadina dei lampioni, soprattutto lungo le strade fuori dal centro abitato. Poi per diverso tempo più nulla, senza stanziamenti a bilancio, soltanto con risorse trovate per necessità quando c'erano da aggiustare lampioni e impianti. Da qualche anno, invece, il servizio di gestione dell'illuminazione è stato esternalizzato e il Comune opera solo nell'estensione dell'illuminazione pubblica dove manca.

LADRI DI CAVI

A questo si è aggiunto che negli ultimi anni i Lavori pubblici di Palazzo Nodari sono dovuti intervenire per porre rimedio ai ripetuti raid dei dei predoni del rame, il cui modus operandi è quello di aprire i pozzetti, tranciare un capo del filo elettrico e poi, lungo la linea, andare a tagliare l'altro capo.

STRADE AL BUIO

L'oro rosso, il rame, infatti ha raggiunto quotazioni notevoli, spingendo i ladri anche a questo genere di furti. I ladri di rame ovviamente non si curano del fatto che lasciano per settimane intere strade al buio. Per via Marchioni sono stati spesi circa un anno fa qualcosa come 20mila euro per ripristinare il funzionamento dei lampioni. A questi episodi, poi, vanno sommati quelli tecnici, con le interruzioni casuali nella rete del centro storico.

GUASTI SULLE LINEE

Anche durante il confinamento primaverile dello scorso 2020, alcune zone della città sono rimaste al buio a causa di inconvenienti registrati lungo la rete di distribuzione elettrica. L'investimento complessivo di 100mila euro avviato dal Comune l'ultimo giorno dello scorso anno, a ogni modo, servirà a potenziare l'efficienza dei punti luce (convertendo a led quelli attualmente a incandescenza) e ampliare la rete d'illuminazione lungo aree fino a oggi non servite.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

